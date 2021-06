Série D: Boavista derrota Bangu e assume liderança do Grupo 7

Em confronto que contou com transmissão da TV Brasil na tarde deste domingo, o Boavista foi até o estádio Moça Bonita e venceu o Bangu por 2 a 0, pela quarta rodada do Grupo 7 da Série D. Com o resultado, a equipe de Saquarema segue invicta e pulou provisoriamente para a liderança da chave, com oito pontos, à espera do desfecho do jogo entre Cianorte e Madureira (uma vitória do time carioca o coloca em primeiro lugar, com os mesmos oito pontos). Os gols da partida foram marcados por Jefferson Renan e Luís Felipe.

Fim de jogo em Moça Bonita. Bangu agora se prepara para encarar o Madureira, domingo (4), em Conselheiro Galvão, em jogo válido pela quinta rodada do Grupo A07 da série D do Brasileiro.



📸: @caioalmeida_98 / Bangu AC#semprebangu #banguéraiz #cariocadebangu pic.twitter.com/JQPmqpZIwO — Bangu Atlético Clube (@Banguoficial) June 27, 2021

O período decisivo do jogo aconteceu na reta final da primeira etapa. Aos 41, Jefferson Renan completou o cruzamento rasteiro da esquerda para as redes, já na pequena área, para abrir o placar. Quatro minutos depois, Luís Felipe fez bela jogada individual pelo lado direito, passando por dois marcadores antes de acertar um belo chute no canto esquerdo do gol defendido por Isaac.

No segundo tempo, o Bangu buscou diminuir a desvantagem, mas acabou esbarrando no goleiro Klever, sem conseguir furar o bloqueio adversário.

A equipe da Zona Oeste do Rio de Janeiro segue sem vencer na competição, com apenas dois pontos em quatro partidas, no último lugar do grupo 7. O próximo adversário do Bangu é o Madureira, fora de casa, no próximo domingo, dia 5. Já o Boavista recebe o Cianorte na véspera.

Outros jogos da Série D:

Grupo 3

ABC 0 x 2 Atlético-CE

Central 0 x 1 Campinense



Grupo 6

Rio Branco-ES 0 x 3 Ferroviária



Grupo 8

Juventus-SC 0 x 0 Rio Branco-PR

Aimoré 1 x 3 Cascavel