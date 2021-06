Trio brasileiro vai à final do Mundial de Street e estará em Tóquio

No final da manhã desta sexta-feira (4), o trio de skatistas brasileiras formado por Pâmela Rosa, Rayssa Leal e Letícia Bufoni garantiu vaga entre as oito melhores atletas do Mundial de Street, que está sendo realizado em Roma, na Itália. Além de avançarem à grande final, elas já não podem mais ser alcançadas por nenhuma outra brasileira no ranking mundial e, dessa forma, estão com a vaga confirmada para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

Dessa forma, o Time Brasil já alcança 235 vagas para o evento que será realizado a partir de 23 de julho na capital japonesa. A briga pelo lugar no pódio em Roma será no domingo, a partir das 8h30 (horário de Brasília).

Rayssa Leal, de apenas 13 anos, finalizou a etapa classificatória na liderança geral depois de três baterias, com a nota final de 14.40. Pâmela Rosa terminou em quinto, com 12.74 pontos. Letícia Bufoni foi a oitava, anotando 11,80.

Isabelly Ávila e Virgínia Fontes terminaram na nona e na décima posições, com 11.31 e 11.03, respectivamente. E Ariadne Souza acabou na 25ª colocação, com a nota de 5.64.

Neste sábado, a partir das 7h da manhã, ocorre a semifinal masculina. Os brasileiros Carlos Ribeiro (12º), Felipe Gustavo (14º), Ivan Monteiro (18º), Giovanni Vianna (20º), Gabryel Aguilar (27º) se classificaram para esse fase e se juntam a Kelvin Hoefler (pré-classificado pelo ranking mundial) na briga por um lugar na decisão do final de semana e por uma vaga na seleção que irá representar as cores brasileiras em Tóquio.

O evento está sendo transmitido ao vivo nos sites www.worldskate.tv e olympics.com.