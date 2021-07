Alison dos Santos brilha nas eliminatórias dos 400 m com barreiras

No primeiro dia de disputas das provas do atletismo no Estádio Olímpico de Tóquio, Alison dos Santos garantiu vaga nas semifinais dos 400 metros (m) com barreiras, nesta quinta-feira (29), ao terminar a primeira bateria das eliminatórias na segunda posição com o tempo de 48s42 (o 2º melhor tempo no geral).

O brasileiro ficou atrás apenas de Abderrahman Samba, do Catar, que venceu a sua bateria com 48s38. Agora Alison volta a entrar na pista apenas no próximo domingo (1), a partir das 9h05 (horário e Brasília).

“A nossa intenção era passar bem para a semifinal, não só em colocação, mas em tempo também. Era fazer uma corrida econômica, ser rápido, chegar bem e passar entre os dois primeiros da série para conseguir uma boa raia na semifinal, melhor posicionada para chegar na final”, declarou Alison, após a classificação, para o Comitê Olímpico do Brasil (COB).

Nas eliminatórias da mesma prova, Marcio Teles foi desclassificado após terminar a terceira bateria na 7ª posição.

3.000 m com obstáculos

Quem também deu adeus aos Jogos de Tóquio foi Altobeli Silva, que terminou a sua eliminatória nos 3.000 m com obstáculos na 9ª posição com o tempo de 8min29s17. Com isso, o atleta, que disputou medalha na Olimpíada de 2016 (Rio de Janeiro), ficou fora da final em Tóquio.

Salto em altura

Outra prova na qual o Brasil viu seus representantes se despedirem dos Jogos de Tóquio foi o salto em altura. Thiago Moura e Fernando Ferreira pararam quando o sarrafo alcançou os 2,25 m.