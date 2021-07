Após classificação histórica, Lucas Verthein cai na semifinal do remo

O remador carioca Lucas Verthein ficou fora da final do skiff simples na Olimpíada de Tóquio (Japão). Nesta quarta-feira (28), o brasileiro ficou em quinto lugar na primeira semifinal da prova, realizada no Canal Sea Forest, com tempo de 7min02s87. Para se classificar à disputa por medalhas, ele precisava chegar entre os três primeiros.

Verthein compete nesta quinta-feira (29), às 21h15 (horário de Brasília), na final B, que define a classificação do sétimo ao 12º lugar. A participação do remador, que disputa a primeira Olimpíada da carreira, já é a melhor de um brasileiro no skiff simples.

O carioca se manteve na briga pelo terceiro lugar na primeira parte da semifinal, na cola do italiano Gennaro Di Mauro e do croata Damir Martin, mas perdeu força e se distanciou da disputa, sendo ainda ultrapassado pelo lituano Mundaugas Griskonis e caindo para quinto. O norueguês Kjetil Borch venceu a bateria com tempo 19s95 melhor que o do brasileiro.

“Dei o meu melhor. Não foi o resultado que esperava, mas o Brasil está entre os 12 melhores do mundo no remo. [...] Mas essa medalha olímpica ainda vai chegar em algum momento. Podem ter certeza. Obrigado pela torcida! A história está só começando”, escreveu Verthein, de 23 anos, no Twitter.