Buscando liderança do Grupo, Brasil enfrenta Japão no vôlei feminino

A seleção brasileira feminina de vôlei enfrenta o Japão, nesta quinta-feira (29) na Arena de Ariake a partir das 7h40 (horário de Brasília), pela 3ª rodada do Grupo A Olimpíada de Tóquio.

O Brasil começa o confronto mirando a liderança da chave, que está com a Sérvia, que venceu seus dois jogos iniciais por 3 sets a 0, somando seis pontos. Já a seleção brasileira tem cinco pontos, após vencer um jogo por 3 a 0 e outro por 3 a 2. O Japão aparece na 3ª colocação, com uma vitória por 3 sets a 0 e uma derrota também por 3 sets a 0.

Até o momento, a principal jogadora da seleção do Brasil é a ponteira Fernanda Garay, que já marcou 43 pontos nas duas partidas, sendo 39 de ataque. Gabi, a outra ponteira, aparece logo atrás com 36 pontos, tendo acertado 31 ataques.

O bom momento vivido pela dupla fez, inclusive, com que o técnico José Roberto Guimarães optasse por manter Natália, também ponteira e um dos maiores nomes da atual geração da modalidade, no banco de reservas durante quase todo o tempo. Atleta do Dínamo (Rússia), a atacante sofreu uma lesão em um dos dedos da mão esquerda na reta final da preparação para a Liga das Nações, torneio que antecedeu os Jogos de Tóquio, e ainda busca a melhor forma física.

Na Liga das Nações o vice-campeão Brasil teve pela frente a seleção japonesa na semifinal. O resultado do jogo, disputado no final de junho na cidade de Rimini (Itália), foi 3 sets a 1 para a equipe verde e amarela. No histórico geral, são 30 confrontos em competições oficiais, com 27 vitórias do Brasil.

O torneio olímpico de vôlei feminino é composto por 12 seleções divididas em dois grupos de seis times. No Grupo A estão Sérvia, Brasil, Japão, Coreia do Sul, República Dominicana e Quênia. No Grupo B os times são Itália, Estados Unidos, Turquia, Comitê Olímpico da Rússia, China e Argentina. Garantem classificação as quatro primeiras colocadas de cada chave. Nas quartas de final, o melhor colocado de cada grupo pega o pior classificado da chave contrária. Enquanto isso, os duelos entre os segundos e os terceiros serão definidos apenas através de sorteios. As quartas de final ocorrem nos dias 3 e 4 de agosto, a semifinal está prevista para o dia 6 e as disputas das medalhas ocorrerão nos dias 7 e 8 de agosto.