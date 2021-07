Novak Djokovic avança na chave de simples do tênis

O tenista sérvio Novak Djokovic deu mais um passo rumo a um histórico Golden Slam (vencer o Aberto da Austrália, Roland Garros, Wimbledon, o US Open e os Jogos Olímpicos na mesma temporada) nesta quarta-feira, avançando para as quartas de final do torneio de simples dos Jogos de Tóquio (Japão), enquanto outros competidores reclamaram das condições de calor e umidade.

Nas duplas mistas, Djokovic e Nina Stojanovic venceram a dupla brasileira formada por Marcelo Melo e Luisa Stefani por 2 sets a 0, parciais de 6-3 e 6-4, pela primeira rodada.

Pela chave de simples, os finalistas do Aberto da França Stefanos Tsitsipas e Anastasia Pavlyuchenkova foram eliminados, enquanto o número dois do mundo Daniil Medvedev sofreu para respirar durante sua vitória por 6-2, 3-6 e 6-2 sobre o italiano Fabio Fognini na terceira rodada.

Medvedev, que compete pela equipe do Comitê Olímpico Russo, estava vencendo por 5-2 no primeiro set quando solicitou um tempo médico.

“Desde o primeiro set, não me senti bem com a respiração”, disse o jogador de 25 anos, que enfrentará o espanhol Pablo Carreño Busta. “É por isso que chamei o fisioterapeuta, senti como se meu diafragma estivesse bloqueado”.

Já Djokovic obteve uma vitória confortável por 6-3 e 6-1 sobre o espanhol Alejandro Davidovich Fokina.

O sérvio de 34 anos, que almeja se tornar o primeiro homem a ganhar os quatro títulos de Grand Slam e o ouro olímpico no mesmo ano, enfrentará o japonês Kei Nishikori, que superou Ilya Ivashka, de Belarus, por 7-6 e 6-0.

Novak Djokovic is through to the quarter-finals at #Tokyo2020



Up next! @Djoker v @keinishikori #UnitedByEmotion | #StrongerTogether