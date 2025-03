Chuvas devem retornar no período da tarde na capital paulista

A quinta-feira(13) na capital paulista deve ter aberturas de sol entre as nuvens durante a tarde, favorecendo a elevação das temperaturas, que podem chegar a 29°C, e índices de umidade acima dos 60%. Entre o meio da tarde e o início da noite, as instabilidades voltam a ganhar força, o que deve provocar chuvas na forma de pancadas.

Segundo a previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo (CGE), podem ocorrer pontos de chuvas de moderada a forte intensidade, com raios e rajadas localizadas de vento, o que em conjunto com o solo úmido mantém elevado o potencial para formação de alagamentos, queda de árvores e deslizamentos de terra na região metropolitana da cidade.

De acordo com os dados do CGE, o dia começou com nebulosidade, formação de neblina, chuvas isoladas e termômetros oscilando em torno dos 19,9°C durante a madrugada. As temperaturas mínimas chegaram aos 18,2°C no extremo sul da cidade, enquanto a região central registrou 21,2°C.

O CGE mostra ainda que março acumulou, até o momento, 27,7 mm de chuvas, o que corresponde a 15,6% dos 177,1 mm esperados para o mês.

Segundo a Defesa Civil estadual, São Paulo permanece marcado por temperaturas mais amenas na região sudeste do estado, devido à passagem de uma frente fria. A partir da tarde, há previsão de chuvas de moderada a forte intensidade, com raios e rajadas de vento intensas em toda a faixa leste e parte do interior paulista. Até o momento, os modelos indicam acumulados mais significativos para o Vale do Ribeira e Vale do Paraíba.

Quarta-feira

Uma tempestade atingiu a região metropolitana de São Paulo na tarde de quarta-feira (12), vinda do interior do estado. Mais de 217 chamados para quedas de árvores foram notificados pelo Corpo de Bombeiros na região. Uma delas atingiu um carro, matando um homem na região de Pinheiros, zona oeste da capital. A força da chuva causou o desabamento de um restaurante na mesma região e, segundo o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, três pessoas ficaram feridas.

Segundo os meteorologistas da Defesa Civil, a maior rajada de vento registrada no Mirante de Santana foi de 26 km/h e em Barueri, 36 km/h. Nas estações da Força Aérea Brasileira (FAB) foram registradas, no Aeroporto do Campo de Marte, ventos de 43 km/h com rajadas de 61 km/h, em Guarulhos, ventos de 43 km/h com rajadas de 50 km/h, e em Congonhas, ventos de 14 km/h.

Segundo a Escala Beaufort de ventos, os danos ocorridos indicam categoria 10, ou seja, com ventos entre 87 km/h a 101 Km/h.

A região metropolitana recebeu alerta de chuvas fortes, assim como as regiões norte, centro e leste da capital.

Segundo a concessionária de distribuição de energia elétrica Enel, 176 mil domicílios ficaram sem energia, mas no momento a empresa informa em seu site que o serviço foi normalizado para 79% dos clientes impactados.