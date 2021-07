Atlético-MG segura empate com Boca Juniors na Bombonera

Boca Juniors e Atlético-MG ficaram no 0 a 0, na noite desta terça-feira (13) na Bombonera, em Buenos Aires. A partida foi o confronto de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América.

🇦🇷⚽🇧🇷 Zerados! @BocaJrsOficial e @Atletico empataram sem gols, na Bombonera, no jogo de ida das oitavas de final da CONMEBOL #Libertadores.



🗓️ A volta será no dia 20/7, no @Mineirao.#GloriaEterna pic.twitter.com/V2chN5ErX2 — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) July 14, 2021

Como o critério do gol marcado fora de casa passa a valer a partir dessa fase, qualquer empate com gols em Belo Horizonte na partida de volta, na próxima terça-feira (20), leva os argentinos às quartas. Quem vencer no tempo normal fica com a vaga. Novo empate sem gols leva para a disputa de pênaltis.

Na primeira etapa, o lance mais importante foi o gol anulado do Boca Juniors, aos 33 minutos. Após cruzamento, a zaga mineira não conseguiu cortar e Diego González mandou de cabeça para o fundo das redes. Porém, o juiz, com auxílio do VAR (árbitro de vídeo), viu falta de Briasco em Nathan Silva.

No segundo tempo, o Galo chegou a assustar os argentinos com dois chutes de longe, um de Hulk e outro de Jair. Mas a igualdade sem gols perdurou até o fim.