Série B: Vila Nova e Brasil de Pelotas empatam sem gols

Vila Nova e Brasil de Pelotas empataram em 0 a 0, na tarde desta terça-feira (13) no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

🔴⚫ Final de jogo no Onésio Alvarenga. Vila Nova 0x0 Brasil. Sem bola na rede, Xavante empata e conquista ponto fora de casa



📷 Heber Gomes/AGIF pic.twitter.com/Dcv7Jgd7Wh — GE Brasil (@GEBrasilOficial) July 13, 2021

O primeiro tempo de jogo foi marcado pela maior posse de bola dos donos da casa. Porém, esse domínio não se confirmou na criação de chances de gols. Nos últimos 45 minutos, o Tigre até tentou forçar um pouco mais. Aos 13, teve uma chance com o meia Cássio Gabriel, que bateu forte da entrada da área, mas o goleiro do time gaúcho salvou. Aos 20, Cássio Gabriel recebeu de Alesson e chutou raspando a trave direita. No final da partida, aos 48, o meia Renan Mota forçou o goleiro do Brasil de Pelotas a fazer outra boa defesa.

Com o resultado, o Tigre chega aos 14 pontos e se mantém na parte central da tabela, ocupando a 9ª posição após 11 jogos disputados. Já o Xavante tem apenas oito pontos em 11 jogos, e ocupa o 18º lugar na tabela de classificação. Na próxima rodada, o Vila Nova vai até Maceió para enfrentar o CRB no estádio Rei Pelé, no próximo domingo (18). Um dia antes, o Brasil recebe o Vitória em Pelotas.