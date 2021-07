Coritiba e Vasco duelam pelas primeiras posições na Série B

A noite de hoje tem duelo direto na Série B do Campeonato Brasileiro. Coritiba e Vasco se enfrentam a partir das 21h30 (horário de Brasília), no estádio Couto Pereira, pela 11ª rodada da competição. Com dois jogos a menos que o líder Náutico e cinco pontos atrás, o Coxa precisa vencer para seguir na luta pela primeira posição.

A única derrota da equipe foi na segunda rodada, contra o Botafogo, fora de casa. O time do técnico Gustavo Moringo tem a segunda melhor defesa da competição, com apenas quatro gols sofridos e pretende seguir bem no setor para o confronto desta noite, como diz o zagueiro Luciano Castán.

“O sistema defensivo da equipe exige que os dez jogadores de linha se dediquem ao máximo para a marcação. Todos os jogadores têm se entregado, desde o pessoal da frente até atrás. A comunicação ali atrás é muito importante, é um momento bom nosso na competição e a gente trabalhar para que isso dure o maior tempo possível”, disse o jogador durante coletiva.

O zagueiro Luciano vai enfrentar o irmão, Leandro Castán, pela segunda vez na carreira. A primeira foi no empate de 0 a 0 entre Vasco e CSA, pela Série A do Brasileiro, em 2019. Apesar do placar igual, o fim foi pior para Luciano, que acabou sendo rebaixado. O zagueiro falou da expectativa de enfrentar o irmão.

“É um confronto um pouco diferente. Não é habitual você enfrentar o irmão. Já tivemos essa experiência e foi um jogo bastante emocionante, diferente, mas é gostoso de jogar, de poder enfrentá-lo. Como eu sempre digo, ele é um espelho pra mim, minha referência e poder enfrentá-lo é um motivo de muita honra pra mim”, revelou o zagueiro.

O Coritiba deve entrar em campo com Wilson, Natanael, Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro; Willian Farias, Val e Robinho; Igor Paixão, Rafinha e Léo Gamalho.

Do lado cruzmaltino, a vitória fora de casa pode colocar a equipe pela primeira vez no G4 desta edição da Série B. A equipe de Marcelo Cabo venceu os dois últimos confrontos, em São Januário, sendo o mais recente contra o Sampaio Corrêa, terceiro colocado. O atacante Gabriel Pec espera sair do Couto Pereira com os três pontos e seguir como titular.

“A expectativa é a melhor possível, trabalhamos firme. Viemos de duas vitórias e vamos em busca da terceira para entrar no G4 e não sair mais de lá. Continuei trabalhando forte, o professor viu e eu pude entrar e fazer alguns bons jogos. Tive nova oportunidade de entrar como titular e soube aproveitar. Conseguimos duas vitórias e agora é continuar trabalhando e firme para continuar como titular”, disse Pec.

O Vasco deve jogar com Vanderlei, Léo Matos, Leandro Castán, Ernando e Zeca; Rômulo, Andrey, MT e Marquinhos Gabriel; Gabriel Pec e Germán Cano.