Vasco vence o Confiança e chega à sexta posição na Série B

O Vasco venceu o Confiança (SE) por 1 a 0, na tarde deste sábado (3), no estádio São Januário, pela 9ª rodada da Série B. O resultado levou o time carioca aos 13 pontos e ao 6º lugar. O time de Sergipe segue com oito pontos e ocupa, agora, a 15ª posição. O jogo foi transmitido ao vivo pela Rádio Nacional.

O gol vascaíno foi marcado pelo meia MT aos 13 minutos da etapa inicial. A jogada começou com Gabriel Pec, que desarmou o adversário no meio de campo e abriu para Marquinhos Gabriel. O atacante serviu MT, que fez o gol do jogo.

O Cruzmaltino vai tentar seguir a recuperação na tabela da Série B na próxima sexta-feira (9) quando vai receber o Sampaio Corrêa em São Januário. Já, no sábado (10), o Confiança joga em casa e terá pela frente o Vitória (BA), no estádio Batistão.