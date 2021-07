Atuação de Marta ganha reverência de Pelé: “mais que uma jogadora”

A grande atuação de Marta nesta quarta-feira (21), na goleada por 5 a 0 sobre a China, que inaugurou a participação da seleção feminina de futebol na Olimpíada de Tóquio (Japão), não passou batida por Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Em postagem no Instagram, o Rei prestou reverência à Rainha, enaltecendo a carreira da camisa 10 e a inspiração que ela traz a mulheres de todo o mundo que sonham com reconhecimento no esporte.

Com os dois gols que marcou diante das chinesas, Marta chegou a 12 em cinco edições de Jogos, aproximando-se da também atacante brasileira Cristiane, a maior artilheira do torneio olímpico de futebol (entre homens e mulheres) com 14 gols. Vale lembrar que a craque já é a goleadora máxima das Copas do Mundo, também considerando os dois gêneros, com 17 tentos, um a mais que o ex-centroavante alemão Miroslav Klose.

“Quantos sonhos você acha que inspirou hoje?”, indagou Pelé, antes de completar, “a sua conquista significa muito mais que um recorde pessoal. Ela simboliza a esperança de um mundo melhor, em que as mulheres conquistam muito mais espaço. Esse momento inspira milhões de atletas de tantas outras modalidades esportivas, de todos os lugares do mundo, que lutam por reconhecimento. Parabéns pela sua trajetória. Parabéns, pois você é muito mais que uma jogadora de futebol. Você ajuda a construir um mundo melhor com os seus pés”.

O próximo compromisso de Marta e companhia será neste sábado (24), às 8h (horário de Brasília), diante da Holanda, no estádio de Miyagi, na cidade japonesa de Rifu. Ambos os times estrearam com vitórias no Grupo E do torneio olímpico. Também nesta quarta, as europeias, atuais vice-campeãs mundiais, aplicaram 10 a 3 na Zâmbia.