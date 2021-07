Japão abre Olimpíada com vitória sobre Austrália no softbol

A cerimônia de abertura da Olimpíada acontece apenas na próxima sexta-feira (23), a partir das 8h (horário de Brasília), mas as disputas nos Jogos de Tóquio tiveram início na noite desta terça-feira (20), com a vitória do Japão sobre a Austrália no softbol.

O triunfo das donas da casa, que são as atuais campeãs olímpicas da modalidade (título obtido em 2008, quando a modalidade esteve presente no programa olímpico pela última vez), foi pelo placar de 8 a 1, em partida realizada no estádio de beisebol de Fukushima Azuma.

Estreia do Brasil

Quem também se aproxima da estreia na Olimpíada é o Brasil, mas no futebol feminino. A seleção comandada pela técnica sueca Pia Sundhage entra em campo na madrugada da próxima quarta-feira (21), contra a China, a partir das 5h (horário de Brasília), no estádio de Miyagi, em Rifu (cidade a cerca de 380 quilômetros da capital japonesa).