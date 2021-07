Atlético-MG supera Boca nos pênaltis e avança na Libertadores

O Atlético-MG sofreu muito, mas garantiu a classificação para as quartas de final da Copa Libertadores após derrotar o Boca Juniors (Argentina) por 3 a 1 na disputa de pênaltis (depois de igualdade em 0 a 0), em partida disputada nesta terça-feira (20) no estádio do Mineirão.

🇧🇷⚽🇦🇷 O @Atletico acreditou! Nos pênaltis, eliminou o @BocaJrsOficial por 3-1 e avançou às quartas de final da CONMEBOL #Libertadores.



🔝 O goleiro Everson defendeu 2️⃣ cobranças e converteu o pênalti da classificação!#GloriaEterna pic.twitter.com/dtkm4etLYn — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) July 21, 2021

O jogo de ida das oitavas de final, realizado na última terça (13) na Bombonera, também terminou em empate sem gols. Agora, na próxima fase o time de Minas Gerais encara quem passar entre Argentino Juniors (Argentina) e River Plate (Argentina). O primeiro confronto entre as equipes argentinas terminou em 1 a 1. A vaga será definida na próxima quarta (21).

Jogando em casa o Atlético-MG começou melhor, e criou oportunidades claras com Dodô e Zaracho, que perdeu, logo aos 3 minutos, cara a cara com o goleiro Rossi. O Galo continuou mandando nas ações, em especial em jogadas de velocidade. Mas o placar permaneceu inalterado até o intervalo.

No segundo tempo a equipe argentina melhorou na partida, e chegou a marcar aos 17 minutos, quando Villa levantou bola na área, em cobrança de falta da intermediária. Everson falhou e soltou a bola nos pés de Weigandt, que não perdoou. Mas, com auxílio do VAR (árbitro de vídeo), e em meio a muita confusão, o juiz anulou o gol por posição de impedimento.

O jogo continuou muito quente, mas com poucas oportunidades de lado a lado. Com isso, a vaga foi definida na disputa de pênaltis.

🇧🇷⚽🇦🇷 Fim de jogo no @Mineirao! @Atletico e @BocaJrsOficial repetem o 0-0 da partida de ida!



🤯 O classificado às quartas de final da CONMEBOL #Libertadores será definido nas penalidades!#GloriaEterna pic.twitter.com/xDzZFR8YcL — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) July 21, 2021

Everson brilha

O Galo começou muito mal, quando Hulk cobrou na trave. O zagueiro Rojo colocou o Boca na frente. Nacho Fernández deixou tudo igual e o goleiro Everson começou a brilhar, defendendo chute de Villa. Júnior Alonso bateu bem e colocou o Atlético em vantagem, que aumentou quando Everson pegou nova cobrança, desta vez de Rolón. Hyoran escorregou em sua cobrança e mandou longe. Mas, logo depois, é Izquierdoz quem perdeu.

Precisando de apenas um gol para confirmar a classificação, o goleiro Everson chamou a responsabilidade e bateu muito bem para garantir a classificação. Vitória de 3 a 1 do Galo nas penalidades máximas.

O Atlético-MG volta a entrar em campo, pelo Campeonato Brasileiro, no próximo domingo (25), quando recebe o Bahia no Mineirão.