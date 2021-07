Bangu vira sobre Portuguesa e vence primeira na Série D

Em duelo que contou com transmissão da TV Brasil, o Bangu bateu a Portuguesa, de virada, por 2 a 1, pela sexta rodada do grupo 7 da Série D. O resultado no Estádio de Moça Bonita, na Zona Oeste da capital fluminense, representou o primeiro triunfo do alvirrubro carioca e o primeiro revés da Lusa no campeonato até agora.

A Portuguesa saiu na frente, aos 37 minutos do primeiro tempo. Tito foi até o fundo pela esquerda e cruzou para Raphael Luz, completamente livre dentro da área, apenas completar para o gol.

Na segunda etapa, o Bangu conseguiu a virada com dois gols próximos um do outro. Aos 36, após cobrança de escanteio e desvio na primeira trave, Caio Cézar apareceu para escorar para o gol e empatar.

Quatro minutos depois, Luis Araújo avançou e chutou colocado no canto esquerdo para bater o goleiro Dheimison e virar o jogo, decretando a vitória banguense.

Com o resultado, o Bangu foi a seis pontos, pulando para a quinta posição da chave, logo atrás da Portuguesa, que tem nove pontos.

Na próxima rodada, as duas equipes entram em campo no sábado (17). O Bangu viaja para encarar a Inter de Limeira, fora de casa, enquanto a Portuguesa recebe o Boavista.

Outros resultados dos jogos das 15h pela Série D:

Grupo 1

Castanhal 3 x 1 Atlético-AC

Grupo 3

Atlético-CE 2 x 3 Campinense

Grupo 5

Brasiliense 0 x 2 Aparecidense

Grupo 7

Santo André 1 x 0 Cianorte

Grupo 8

Marcílio Dias 2 x 1 Esportivo

Joinville 2 x 0 Caxias