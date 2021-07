Brasileiro: Flamengo mira G4 e São Paulo fugir da zona de descenso

Neste domingo (25), Flamengo e São Paulo se enfrentam no Maracanã, no Rio de Janeiro, a partir das 16h (horário de Brasília), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As equipes duelam em cenários opostos na tabela. O Rubro-Negro soma 18 pontos e tem a chance de se aproximar do G4 após um primeiro terço de campeonato bastante irregular. Os cariocas têm quatro derrotas, nenhum empate e seis vitórias, com dois jogos a menos. Após a goleada por 5 a 0 sobre o Bahia, no estádio de Pituaçu, em Salvador, há uma semana, a equipe de Renato Gaúcho busca o terceiro triunfo seguida na competição.

A formação diante do São Paulo deve ser a mesma que atropelou o Defensa y Justícia (Argentina), na última quarta-feira (21), no Maracanã, por 4 a 1, pelas oitavas de final da Libertadores, com Diego Alves; Mauricio Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; William Arão, Diego e Everton Ribeiro; Giorgian de Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel.

O Tricolor tem 11 pontos e tenta se distanciar da zona de rebaixamento. O time de Hernán Crespo levou dez rodadas para, enfim, obter a primeira vitória. Quando teve a oportunidade de emplacar o terceiro triunfo seguido, a equipe do Morumbi perdeu por 1 a 0 para o Fortaleza, em casa, na semana passada. Os paulistas começam a rodada em 16º, apenas um ponto a frente do Sport, 17º colocado, que encabeça o Z4.

Crespo não terá os atacantes Éder e Luciano (contundidos), o lateral Daniel Alves (seleção masculina olímpica) e o zagueiro Léo (suspenso). Em meio a uma maratona com 12 jogos em quase 40 dias, o técnico deve poupar titulares, pensando na sequência da temporada. Se optar pela base que superou o Racing (Argentina) por 3 a 1, fora de casa, na última terça-feira (20), pelas oitavas da Libertadores, o São Paulo terá: Tiago Volpi; Robert Arboleda, Miranda e Bruno Alves; Igor Vinicius, Liziero, Gabriel Sara, Martín Benítez e Wellington; Emiliano Rigoni e Marquinhos.

Outros cinco jogos dão sequência à 13ª rodada neste domingo. Às 11h, Atlético-MG e Bahia se enfrentam no Mineirão, em Belo Horizonte. Às 16h, o Fortaleza enfrenta o Red Bull Bragantino na Arena Castelão, na capital federal. Às 18h15, são duas partidas: o Athletico-PR encara o Internacional na Arena da Baixada, em Curitiba, e o Santos duela em casa, na Vila Belmiro, contra o Atlético-GO. Por fim, às 20h30, o Ceará visita o Sport na Ilha do Retiro, em Recife.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Flamengo e São Paulo ao vivo com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz e plantão de Bruno Mendes. Você acompanhar o Show de Bola Nacional, a partir das 15h30, aqui: