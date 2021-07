Copa América: Peru derrota Paraguai nos pênaltis e está na semifinal

Após um empate de 3 a 3 no tempo regulamentar, o Peru superou o Paraguai por 4 a 3 na disputa de pênaltis, na noite desta sexta-feira (2) no estádio Olímpico de Goiânia, e se classificou para as semifinais da Copa América, onde enfrenta o vencedor de Brasil e Chile

¡FINAL DEL PARTIDO! @SeleccionPeru venció a la @albirroja 4-3 en la definición por penales tras el 3-3 en los 90 minutos y avanzó a Semifinales de la CONMEBOL #CopaAmérica



🇵🇪 Perú 🆚 Paraguay 🇵🇾#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/iIQbohWaZ3 — Copa América (@CopaAmerica) July 2, 2021

Quem abriu o placar foi o zagueiro palmeirense Gustavo Gómez, ao aproveitar rebote do goleiro Gallese logo aos 10 minutos da primeira etapa. Aos 20, Lapadula empatou após bela jogada de Carillo pela direita. Aos 39, Lapadula voltou a marcar para virar. Após boa troca de passes de Carrillo e Tapia, o goleador só deslocou Antony Silva.

Mas aos 8 da etapa final o zagueiro Júnior Alonso marcou para deixar tudo igual novamente. Na reta final da partida vieram os outros dois gols. Aos 35, Yotún fez 3 a 2 para o Peru após receber de Carillo. Porém, aos 43, Ávalos empatou após chutão do goleiro Antony Silva e passe de Samudio.

Na disputa de penalidades máximas, Romero, Júnior Alonso e Piris da Motta fizeram para o Paraguai. Para o Peru anotaram Lapadula, Yotún, Tapia e Trauco. Os erros foram de Héctor Martínez, Samudio e Alberto Espíndola para o Paraguai, enquanto Cueva e Ormeño desperdiçaram para o Peru.