Itália vence Bélgica por 2 a 1 e alcança semifinais da Eurocopa

A seleção da Itália se classificou para as semifinais da Eurocopa, onde enfrentará a Espanha, após derrotar a Bélgica por 2 a 1 nesta sexta-feira (2) em Munique (Alemanha). Em um confronto muito movimentado, a Azzurra triunfou graças a gols de Nicolo Barella e Lorenzo Insigne.

🇮🇹 Italy see off Belgium to book a semi-final date with Spain! 👏👏👏#EURO2020