Corinthians goleia o Santo André Intelli pela LNF: 5 a 2

Em partida transmitida pela TV Brasil na manhã deste domingo (11), o Corinthians teve grande atuação no segundo tempo e goleou, de virada, o Santo André/Intelli, por 5 a 2, pela Liga Nacional de Futsal (LNF). O triunfo fez o Timão pular para 11 pontos no grupo A, em quarto lugar, enquanto o adversário permanece com sete e vem imediatamente atrás na classificação.

O primeiro tempo terminou com vitória parcial dos visitantes, que contaram com dois gols do fixo Gleidson para ir para o vestiário com a vantagem de 2 a 1 (o ala Jackson descontou para o Corinthians).

Na volta para a metade final do jogo, o Timão, que atuou em casa, no ginásio Wlamir Marques, se encontrou em quadra e passou à frente com gols de Leandro Caires, Deives, Lé e Éder Lima, os dois últimos já no minuto derradeiro da partida. O pivô Deives foi escolhido o melhor jogador do duelo.

Éder Lima aproveita o tiro livre e decreta a vitória do @corinthiansftsl!#CORxSTA 5-2

O próximo compromisso do Corinthians será no dia 23, contra a equipe do Joaçaba. Já o Santo André/Intelli encara o Umuarama no dia seguinte.

Na LNF, as 16 melhores equipes da primeira fase, que é dividida em três grupos, se classificam aos playoffs. No momento, o Corinthians está dentro deste corte, com a 13ª melhor campanha, enquanto o Santo André/Intelli é o 17º.