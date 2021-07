Covid-19: Vila Olímpica é segura e casos eram esperados, diz McCloskey

Os Jogos Olímpicos de Tóquio já tiveram casos positivos de coronavírus antes da cerimônia de abertura, mas o especialista em saúde Brian McCloskey afirmou que isso era esperado e que o total está abaixo do imaginado para este momento.

A jogadora de tênis norte-americana Coco Gauff testou positivo para covid-19 antes de embarcar. Outros atletas testaram positivo no aeroporto após chegarem ao Japão ou dentro da bolha da Vila Olímpica dos atletas.

"O que estamos vendo é o que esperávamos", disse McCloskey, um dos principais conselheiros dos Jogos, em entrevista coletiva na segunda-feira (19). "Fazemos os testes porque eles são uma maneira de filtrar [as pessoas com covid-19]". "Nós as identificamos cedo, nós as isolamos de outras pessoas. É esperado. Cada camada de filtragem é uma redução de risco. Os números que estamos vendo são menores, talvez menores do que estávamos esperando", disse.

McCloskey, presidente do painel independente de especialistas aconselhando os organizadores em medidas de mitigação da covid-19, afirmou que não há como ter 100% de certeza que nenhum atleta será infectado, mas as medidas que estão em ação reduzem esse risco consideravelmente.

Questionado se a Vila Olímpica é segura, McCloskey disse: "Sim... quanto mais você ficar na vila, menos provável que teste positivo, porque estamos filtrando as pessoas."

McCloskey, que em 2012 estava no comando da Agência de Proteção de Saúde do Reino Unido em preparação para a Olimpíada de Londres, disse que não queria determinar um número de quantos casos seriam um sucesso para os Jogos.