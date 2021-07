Criciúma parte na frente do Fluminense na Copa do Brasil

O Criciúma saiu na frente do Fluminense na busca por uma vaga para as quartas de final da Copa do Brasil. O Tigre de Santa Catarina superou o Tricolor das Laranjeiras, nesta terça-feira (27) no estádio Heriberto Hülse, por 2 a 1.

💪🐯 Com gols de Hygor e Fellipe Mateus, o @CriciumaEC sai na frente no jogo de ida das #OitavasDeFinal!



📸: Staff Images #CopaIntelbrasDoBrasil pic.twitter.com/DLt6rUtkO1 — Copa Intelbras do Brasil (@CopadoBrasil) July 28, 2021

Mesmo atuando em casa, o Criciúma preferiu se fechar na defesa, abrindo mão da posse de bola e negando espaços ao Fluminense, que jogou muito mal, tendo apenas uma oportunidade, com o atacante Fred.

O Tigre de Santa Catarina abriu o marcador aos 39 da etapa inicial, quando o Tricolor errou a saída e Eduardo dominou e chutou da entrada da área, a bola desviou no atacante Hygor e matou o goleiro Marcos Felipe.

Com a desvantagem no marcador, o Fluminense partiu para o ataque no segundo tempo. Com isso, o time das Laranjeiras deu mais espaços para o contra-ataque. Em um destes lances, aos 17 minutos, Dudu foi derrubado por Egídio dentro da área. Com auxílio do VAR (árbitro de vídeo), o juiz marcou pênalti, que foi cobrado com perfeição por Fellipe Mateus para ampliar o placar.

Porém, aos 25 minutos o Tricolor conseguiu descontar, em cobrança de pênalti do atacante uruguaio Abel Hernández. A partir daí, o Fluminense até pressionou em busca do empate, mas o placar permaneceu inalterado até o fim.

Assim, na volta, o Tigre tem a vantagem do empate. Uma vitória com um gol de diferença leva para os pênaltis, pois o gol fora de casa não é critério de desempate. Já o Tricolor precisa de um triunfo por dois ou mais gols para avançar direto.

Fluminense e Criciúma voltam a se encontrar no próximo sábado (31), a partir das 16h30 (horário de Brasília), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, para a partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.