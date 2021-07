Olimpíada: Brasil pode confirmar vaga nas quartas do futebol masculino

A seleção masculina de futebol encerra a participação na fase de grupos da Olimpíada de Tóquio (Japão) nesta quarta-feira (28), às 5h (horário de Brasília), contra a Arábia Saudita, no Estádio de Saitama. O empate basta para classificar os brasileiros às quartas de final.

O Brasil lidera o Grupo D com os mesmos quatro pontos da Costa do Marfim, ficando à frente pelo saldo de gols (dois a um). Caso se classifique, a seleção de André Jardine terá pela frente um rival do Grupo C (Espanha, Austrália, Argentina ou Egito) nas quartas de final. Os sauditas, zerados, não têm mais chances de classificação.

O volante Douglas Luiz, expulso no empate sem gols com os marfinenses, desfalca o Brasil nesta quarta-feira. O também volante Matheus Henrique será o substituto, segundo Jardine revelou em entrevista coletiva na quarta-feira (27).

“Ele [Matheus Henrique] traz características muito próprias, que são o controle de bola, a capacidade de ler bem o jogo, errar muito pouco passe e tomar boas decisões. Quando joga o Matheus Henrique, nós normalmente damos a função de primeiro volante ao Bruno Guimarães, que joga mais por trás e mais perto dos zagueiros para fazer a saída de bola acontecer”, explicou o treinador brasileiro.

A escalação do Brasil terá Santos; Daniel Alves, Nino, Diego Carlos e Guilherme Arana; Matheus Henrique, Bruno Guimarães, Claudinho e Antony; Matheus Cunha e Richarlison.

No mesmo horário, Alemanha e Costa do Marfim se enfrentam no Estádio de Miyagi, em Rifu. Os africanos, em segundo lugar, avançam às quartas de final com um empate. Os alemães, em terceiro, precisam ganhar para seguirem adiante. A partida também tem início às 5h.