Dinamarca vai às semis da Euro após vitória sobre República Tcheca

A Dinamarca venceu a República Tcheca por 2x1 em duelo nervoso de quartas de final da Euro 2020 neste sábado (3) e alcançou as semifinais da competição pela primeira vez desde que conquistou o título, em 1992.

🗒️ MATCH REPORT: Goals from Thomas Delaney and Kasper Dolberg sent Denmark through to their first semi-final since 1992 🇩🇰👏#EURO2020 | #DEN — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 3, 2021

A Dinamarca abriu o placar aos cinco minutos, quando Thomas Delaney cabeceou para baixo em cobrança de escanteio, sem chance para o goleiro tcheco, e os dinamarqueses aumentaram a vantagem um pouco antes do intervalo, depois que Kasper Dolberg completou para o gol após cruzamento perfeito de Joakim Maehle.

O atacante tcheco Patrik Schick marcou aos quatro minutos do segundo tempo, completando cruzamento de Vladimir Coufal, tocando no canto inferior de Schmeichel e marcando seu quinto gol no torneio, o que o coloca ao lado do português Cristiano Ronaldo no topo da lista de artilharia.

Os tchecos ficaram em cima no segundo tempo, mas a Dinamarca segurou a vitória e a vaga na semifinal em Wembley, onde a equipe do treinador Kasper Hjulmand jogará com Ucrânia ou Inglaterra - que jogam neste sábado no último jogo das quartas em Roma.