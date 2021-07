Djokovic confirma que competirá nos Jogos Olímpicos de Tóquio

O tenista número um do mundo, o sérvio Novak Djokovic, confirmou que vai competir nos Jogos Olímpicos de Tóquio, mantendo viva sua busca pelo Golden Slam no tênis.

Djokovic completou a terceira etapa rumo à conquista do Golden Slam na semana passada, quando somou o título de Wimbledon aos do Aberto da Austrália e de Roland Garros neste ano.

Nenhum homem jamais ganhou os quatro torneios de Grand Slam e o ouro olímpico no mesmo ano. A alemã Steffi Graf foi a única jogadora a realizar o feito em 1988.

Cannot disappoint my little friend Koujirou. I booked my flight for Tokyo and will proudly be joining #TeamSerbia for the Olympics. 🇷🇸 pic.twitter.com/23TmSdvc4x