Thiago Monteiro, número 1 do tênis nacional, é confirmado em Toquio

A Federação Internacional de Tênis (ITF, sigla em inglês) confirmou nesta quinta-feira (24) a classificação de Tiago Monteiro na chave de simples nos Jogos Olimpícos de Tóquio (Japão), após desistências de atletas com melhor pontuação no ranking mundial. Aos 27 anos, o tenista cearense, número um do país, vai disputar a primeira Olimpíada da carreira. O nome dele constava na lista de espera.

Impactado com a confirmação da vaga olímpica, o tenista compartilhou o momento de alegria com uma publicação o Instagram. ““ Mais um sonho de infância realizado, classificamos para as Olimpíadas de Tóquio. Sem palavras para descrever a emoção de viver esse momento, apenas desfrutar e agradecer”, afirmou Monteiro, 81º colocando no ranking mundial.

O Brasil também será representado em Tóquio pelo mineiro João Menezes,de 24 anos, que assegurou a vaga de forma direta ao conquistar a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de LIma (Peru), em 2019. O nome do tenista, que já constava da lista de vagas do COB, foi confirmado hoje (24) pelo ITF. Além do título no Pan de Lima, Menezes precisa se manter entre os 300 primeiros colocados no ranking mundial para carimbar a vaga olímpica. Natural de Uberlândia (MG), o tenista ocupa atualmente a 211ª posição no ranking da ATP.

Nos próximos dias a entidade divulgará os nomes dos atletas confirmados para as duplas (masculina e feminina). Não há brasileiras classificadas para a chave de simples. O país conta com 273 vagas confirmadas em Tóquio 2020 até o momento.