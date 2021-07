Em duelo na parte de cima da tabela, Athletico-PR bate Fortaleza

O Athletico Paranaense fez 2 a 1 no Fortaleza na noite deste sábado (3), na Arena da Baixada, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Furacão assumiu a ponta da tabela com 19 pontos, ultrapassando o Bragantino, que ficou com 18. O Fortaleza, com 15, segue dentro do G4, em 4º lugar.

⚽️⚽️ Os gols que garantiram mais três pontos ao Furacão no Campeonato Brasileiro!#VamosFuracão #CAPxFOR pic.twitter.com/hPCxMsOq8c — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) July 4, 2021

O primeiro gol saiu antes mesmo do primeiro minuto de bola rolando. O meia Terans dominou na entrada da área depois de boa troca de passes e mandou para as redes. Logo depois, aos oito, Matheus Babi fez mais um. O ex-jogador do Botafogo desviou depois da finalização de Vitinho. O gol de desconto do Leão do Pici saiu na reta final do jogo aos 40 minutos da etapa final. O atacante Igor Torres chutou e a bola desviou na zaga e enganou o goleiro Santos.

O Fortaleza é derrotado pelo Athletico Paranaense pelo placar de 2 a 1, na Arena da Baixada. Nosso gol foi marcado por Igor Torres.#CAPxFOR | #VamosFortaleza | #Brasileirao pic.twitter.com/IfHSgnsVbU — Fortaleza Esporte Clube ⭐️ (@FortalezaEC) July 3, 2021

Na próxima rodada, o Furacão joga contra o Santos na Vila Belmiro na terça-feira (6). Na quarta-feira (7), o Fortaleza recebe o América.

América faz 2 a 0 no Santos e vence a 1ª em casa

O América Mineiro fez 2 a 0 no Santos, no estádio Independência, em Belo Horizonte, em outra partida da 9ª rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado. Os dois gols ocorreram na etapa final. O primeiro foi do lateral-esquerdo João Paulo em um belíssimo chute no ângulo. Já quase no final do jogo, Carlos Alberto marcou o segundo em rápido contra-ataque.

Com o resultado, o Coelho mineiro somou nove pontos e se mantém fora da zona de rebaixamento, no 14º lugar. O Peixe é o 7º com 12 pontos. Na 10ª rodada, tem Santos e Athletico Paranaense na Vila Belmiro, na terça-feira (6) e América contra o Fortaleza no Castelão, na quarta-feira (7).