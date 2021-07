Empate coloca Bragantino nas quartas de final da Copa Sul-Americana

O Red Bull Bragantino está nas quartas de final da Copa Sul-Americana. O empate desta quarta-feira (21) com o Independiente Del Valle (Equador), por 1 a 1, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), classificou o Massa Bruta para enfrentar o ganhador de Rosario Central (Argentina) e Deportivo Táchira (Venezuela), que fazem o segundo duelo do confronto na quinta-feira (22), no Gigante de Arroyito, na cidade argentina de Rosario. Na ida, com mando do Táchira, as equipes ficaram no 2 a 2.

Estreantes na competição, os paulistas se beneficiaram da vitória por 2 a 0, há uma semana, na altitude de 2,5 mil metros de Sangolquí, na região metropolitana da capital equatoriana Quito. Na ocasião, o zagueiro Fabrício Bruno e o meia Eric Ramires marcaram.

O Del Valle assustou os anfitriões ao balançar as redes logo aos três minutos. José Hurtado cruzou pela direita e o também lateral Fernando Guerrero, na esquerda, finalizou para abrir o placar. Apesar da demora, o Bragantino acordou no jogo e equilibrou as ações ofensivas. Aos 20 minutos, o meia Lucas Evangelista chutou da entrada da área, após pivô do atacante Ytalo, mas a batida foi rente à trave direita. No lance seguinte, o goleiro Moisés Ramirez, duas vezes, sobressaiu-se nas tentativas de Ytalo e do volante Praxedes.

O Massa Bruta voltou melhor do intervalo. Aos quatro minutos, Praxedes até marcou, mas em posição de impedimento, e o lance foi anulado. No minuto seguinte, o lateral Aderlan cruzou da intermediária pela direita, o meia Tomás Cuello matou no peito e chutou em cima de Ramirez, que aceitou, deixando tudo igual. O Del Valle se lançou ao ataque, mas o time paulista, com o controle das ações, administrou o empate.

O Bragantino muda a chave para o Campeonato Brasileiro. Neste domingo (25), às 16h (horário de Brasília), os paulistas enfrentam o Fortaleza na Arena Castelão, na capital cearense, pela 13ª rodada. Único invicto na competição nacional, o Massa Bruta é o quarto colocado, com os mesmos 24 pontos do Leão do Pici, que fica à frente, em terceiro, por ter uma vitória a mais.