Flamengo goleia ABC e fica perto das quartas da Copa do Brasil

O Flamengo não encontrou dificuldades para golear o ABC por 6 a 0, nesta quinta-feira (29) no estádio do Maracanã, em partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Com este resultado, o Rubro-Negro está praticamente classificado para as quartas de final da competição, podendo até mesmo perder por cinco gols de diferença no confronto de volta para avançar.

É GOLEADA DO @Flamengo NO @maracana! ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️



O Rubro-Negro fez 6️⃣ a 0️⃣ no @ABCFC e está perto DEMAIS das #QuartasDeFinal! 🚀



O time da Gávea abriu o marcador aos 27 minutos do primeiro tempo, quando Diego puxou ataque, um marcador conseguiu desarmar o camisa 10, mas Bruno Henrique recuperou e rolou para o uruguaio Arrascaeta, que bateu colocado.

O time de Renato Gaúcho continuou pressionando, e ampliou cinco minutos depois, quando Gabriel Barbosa bateu na esquerda após receber de Everton Ribeiro. Melhor, o Rubro-Negro chegou ao terceiro aos 41 minutos, quando Renê tocou para Arrascaeta, que chutou no canto direito do gol defendido por Welligton.

Mas ainda dava tempo para mais, e o quarto gol veio aos 44 minutos, com gol de cabeça de Gabriel Barbosa após cruzamento de Arrascaeta.

Com vantagem tão ampla, o técnico Renato Gaúcho começou a poupar os seus titulares, mas o time da Gávea ainda ampliou graças a um gol de Michael e um contra de Donato.

Flamengo e ABC voltam a se enfrentar pelas oitavas de final da Copa do Brasil, na próxima quinta-feira (5) na Arena das Dunas a partir das 21h30 (horário de Brasília). Mas antes, no domingo (1), o Rubro-Negro visita o Corinthians no Brasileiro. No mesmo dia o Alvinegro Potiguar mede forças com o Central pela Série D.