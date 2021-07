Fortaleza derrota CRB e abre vantagem nas oitavas da Copa do Brasil

O Fortaleza derrotou o CRB por 2 a 1, na tarde desta quinta-feira (29) no estádio do Castelão, na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Assim, na partida de volta, na próxima quarta-feira (4), a partir das 16h30, em Maceió, o Leão joga com a vantagem do empate.

⏱️ FIM DE JOGO! Fortaleza 2 x 1 CRB.



Na primeira parte da decisão, o Leão vence de virada, com dois gols de Wellington Paulista, e larga na frente. O jogo da volta será em Alagoas, na próxima quarta-feira. #FORxCRB #VamosFortaleza #CopaDoBrasil pic.twitter.com/eFdBJNgxqC — Fortaleza Esporte Clube ⭐️ (@FortalezaEC) July 29, 2021

O primeiro gol da partida foi marcado pelos alagoanos, quando, aos 41 minutos da etapa inicial, o atacante Nicolas Careca balançou as redes.

Porém, no segundo tempo o Fortaleza partiu para cima e conseguiu virar o marcador graças a dois gols em cobrança de pênalti do artilheiro Wellington Paulista. No primeiro, o atacante recebeu na frente e foi derrubado pelo zagueiro Gum. Na cobrança, ele mandou forte e alto, sem chances para o goleiro Diogo Silva.

Aos 29 minutos, após um bate e rebate na área, Pikachu tentou a finalização e a bola bateu em Wesley. Com auxílio do VAR (árbitro de vídeo) o juiz Paulo Roberto Alves Júnior confirmou a penalidade. Aos 32, Wellington Paulista bateu rasteiro no canto esquerdo e virou para os cearenses na Copa do Brasil.