Fórmula 1: título se tornou improvável para Mercedes, diz Wolff

Atual campeã da Fórmula 1, a Mercedes está lutando contra as probabilidades em sua batalha com a Red Bull, disse o chefe da equipe, Toto Wolff, depois que o Grande Prêmio da Áustria deste domingo (4) resultou em uma quinta derrota seguida.

Antes dominante, a Mercedes começou a temporada buscando seu oitavo título de construtor consecutivo e um oitavo título de piloto inédito para Lewis Hamilton.

Hamilton, agora, está 32 pontos atrás de Max Verstappen, jovem piloto holandês da Red Bull que venceu cinco de nove corridas, incluindo as três últimas, e a Mercedes está 44 pontos atrás de sua rival equipada com motores Honda.

"Estamos travando uma batalha dura no momento, contra todas as probabilidades a esta altura", disse Wolff aos repórteres no circuito Red Bull Ring."Está contra todas as probabilidades para nós agora, e isto está claro porque eles têm uma vantagem geral de desempenho". "Todos estes anos, tentei manter nossos pés no chão não me entusiasmando com o desempenho, e agora preciso fazer o contrário", disse.