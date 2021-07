Verstappen dá grande passo com vitória no GP de Fórmula 1 da Áustria

O líder do Mundial de Pilotos da Fórmula 1, Max Verstappen, venceu o Grande Prêmio da Áustria pela Red Bull neste domingo e abriu 32 pontos de vantagem para Lewis Hamilton.

O heptacampeão da Mercedes terminou em um distante quarto lugar, com o companheiro de equipe Valtteri Botas em segundo e Lando Norris, da McLaren, em terceiro, durante a quinta vitória consecutiva da Red Bull.

Verstappen, que largou da pole position pela terceira corrida seguida e agora venceu três etapas em sequência, também levou o ponto bônus pela volta mais rápida.

