Guarani derrota CRB e se consolida no G4 da Série B

O Guarani derrotou o CRB por 1 a 0, na noite desta terça-feira (13) no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado levou o Bugre aos 19 pontos e à 3ª posição da classificação. Após a derrota, o CRB caiu para o 5º lugar com 17 pontos.

1x0 | ⏱️ 50’ | 2º Tempo



SOMA MAIS 3! O Guarani bate o CRB no Brinco de Ouro por 1 a 0 e conquista a terceira vitória consecutiva na Série B



O próximo compromisso do Bugre será na sexta-feira (16), contra o Confiança, em Aracaju



Vamos, Bugreee 🇳🇬#GUAxCRB #AvantemeuBugre pic.twitter.com/iDmrWql5II — Guarani FC (@oficialguarani) July 13, 2021

O gol do jogo ocorreu aos 26 minutos da primeira etapa e foi marcado pelo zagueiro Ronaldo Alves. O defensor concluiu de cabeça na segunda trave após cruzamento de Régis.

O próximo compromisso do Bugre será no Nordeste contra o Confiança, na próxima sexta-feira (16). Dois dias depois o CRB tenta se recuperar recebendo o Vila Nova.

Em Florianópolis, Avaí derrota Confiança

Também pela 11ª rodada da competição, o Avaí derrotou o Confiança por 2 a 1 no estádio da Ressacada, em Florianópolis. O primeiro gol saiu já na reta final da partida. Aos 32 do segundo tempo, o volante Marcos Serrato finalizou e contou com desvio na zaga para balançar as redes.

Aos 35, o Confiança empatou com um bom chute de Daniel Penha de fora da área. Mas, aos 45, o atacante Getúlio finalizou muito bem e deu a vitória aos catarinenses.

O Leão pulou para a 8ª posição com 15 pontos. Um pouco mais abaixo, o time de Aracaju aparece na 15ª posição com apenas nove pontos em 11 jogos. Na próxima rodada, o duelo do Confiança será contra o Guarani dentro de casa na sexta-feira (16). Um dia depois o Avaí pega o Cruzeiro em Minas Gerais.