Guarani goleia Confiança e entra no G4 da Série B

O Guarani goleou o Confiança por 4 a 1, na noite desta sexta-feira (16) na Arena Batistão, em Aracaju, pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Esses três pontos, alcançados no quarto triunfo seguido da equipe de Campinas, deixaram o Bugre na vice-liderança da competição, com 22 pontos em 12 jogos. Já o time nordestino segue à beira da zona de rebaixamento, na 16ª posição, com 9 pontos e sem vencer há seis jogos.

Os gols da partida na capital sergipana foram marcados por Régis, aos 23 minutos do primeiro tempo, Davó, aos 43 da etapa inicial, Pablo, aos 19 do segundo tempo, e Allan Victor, aos 29. O time da casa só descontou aos 39 minutos do segundo tempo com Caíque de Sá.

O próximo jogo do Confiança será contra o Londrina, fora de casa na próxima terça-feira (20). No mesmo dia, o Guarani recebe o Sampaio Corrêa.