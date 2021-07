Ingrid Oliveira é campeã do Grand Prix de Bolzano, na Itália

A atleta Ingrid Oliveira, já classificada para os Jogos Olímpicos de Tóquio nos saltos ornamentais, faturou a medalha de ouro na plataforma de 10 metros do Grand Prix de Bolzano, na Itália, neste sábado (3). Depois de avançar à briga por medalhas com a sexta melhor nota (215.70), a carioca alcançou 305.90 pontos e foi a melhor.

É OUROOOOOOO 🥇🇧🇷



Ingrid Oliveira é campeã do GP de Bolzano 🇮🇹



A saltadora venceu a plataforma 10m com 305,90!



Que orgulho, Ingrid! 👏👏 pic.twitter.com/ZbLcFwu99D — Time Brasil (@timebrasil) July 3, 2021

Além da conquista do Brasil, o sábado também foi marcado por outras classificações de atletas da seleção às fases finais do GP.

No trampolim, Luana Lira garantiu uma vaga na final com 228,30 pontos na semifinal. Na plataforma entre os homens, Kawan Pereira e Isaac Souza estão na decisão depois de alcançaram 399.75 pontos e 302.90, respectivamente. As disputas decisivas do trampolim de 3 metros e da plataforma serão neste domingo (4).