Itália vence Espanha nos pênaltis e alcança final da Eurocopa

A Itália se classificou para a grande final da Eurocopa. Para isto a equipe comandada pelo técnico Roberto Mancini superou a Espanha por 4 a 2 na disputa de pênaltis. No tempo normal, o jogo terminou empatado em 1 a 1.

🇮🇹 Italy through to EURO 2020 final after thrilling shoot-out! 👏



WHAT A GAME! 🤯#EURO2020