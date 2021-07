Londrina empata com Operário-PR e está na final do Paranaense

O Londrina empatou em 1 a 1 com o Operário, na tarde desta terça-feira (6) no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, e está final do Campeonato Paranaense. A classificação foi alcançada pela vantagem conquistada pelo Tubarão com a vitória na partida de ida por 1 a 0.

@LondrinaEC é o 1° finalista do Paranaense 2021!

O Tubarão marcou no 2° tempo com Salatiel, mas Felipe Garcia empatou. Por ter vencido por 1x0 no jogo de ida, o Londrina conquistou 1 vaga na final, após 7 anos, e aguarda agora o adversário, o Athletico ou o FC Cascavel.⠀ pic.twitter.com/ZXsoaLBcDy — Federação PR Futebol (@federacaopr) July 6, 2021

Apesar de entrar em campo com uma equipe mista, priorizando a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, o time visitante saiu na frente com o atacante Salatiel, aos 17 do segundo tempo. Porém, a equipe da casa empatou com Felipe Garcia aos 41. Na reta final da partida a pressão foi muito grande, mas o jogo não teve mais gols. O adversário do Tubarão na decisão vem do duelo entre Athletico-PR e FC Cascavel, ainda sem previsão para ocorrer.

As duas equipes voltam a jogar no próximo final de semana pela 10ª rodada da Série B. O Operário recebe o Brasil de Pelotas no próximo sábado (10), enquanto o Londrina mede forças com o Guarani um dia antes.