Jogos: Brasil fatura 2ª prata no skate e vai com 3 às quartas do surfe

O momento alto do Brasil no terceiro dia de competições da Olimpíada de Tóquio (Japão) foi protagonizado pela maranhense Rayssa Leal, a Fadinha, de 13 anos, que faturou a segunda medalha de prata no skate street. A primeira prata na modalidade foi conquistada na madrugada de domingo (25) pelo paulista Kelvin Hoefler.

A mais jovem atleta da história do 🇧🇷 agora é medalhista olímpica @Rayssa_Leal_Sk8 🛹🇧🇷



📸 Wander Roberto/COB pic.twitter.com/YtqbhGaEzO — Time Brasil (@timebrasil) July 26, 2021

No surfe, o país avançou às quartas de final com três dos quatro brasileiros que foram à Tóquio em busca de uma medalha inédita na modalidade estreante em Olimpíadas. A cearense Silvana Lima, o paulista Gabriel Medina e Ítalo Ferreira voltam a competir às 19h (horário de Brasília) desta segunda (26) na praia de Tsurigasaki. Além das quartas e semifinais, por conta da aproximação de uma tempestade, as finais valendo medalhas também ocorrerão na sequência, já na madrugada de terça (27).

ÍTALO CLASSIFICADO @italoferreira tb está nas 4as dos @JogosOlimpicos de @Tokyo2020 🏄



🇧🇷 14.54 x 9.67 🇳🇿



Vamos em busca dessas 🏅🏅🏅



ISSAAAAA!!🤙🤙🤙



📸Miriam Jeske/ COB pic.twitter.com/g892zjvg41 — Time Brasil (@timebrasil) July 26, 2021

Última estreia do vôlei de praia

A dupla Ana Patrícia e Rebecca, do vôlei de praia, estreou com vitória acachapante na noite deste domingo (25) pelo Grupo D. As brasileiras levaram 31 minutos para derrotar as quenianasMakokha e Khadambi por 2 sets a 0 (parciais de 21/15 e 21/9). Ana e Rebecca fazem o segundo jogo nesta terça (27), às 23h, contra Gruadina e Kravcenoka, da Letônia.

🇧🇷 2 x 0 🇰🇪

21/15 e 21/9



Vitória tranquila de Ana Patrícia/Rebecca pelo Grupo D.



Continuamos 100% no 🏐🏖#TimeBrasil #beachvolleyball



📸Miriam Jeske/COB pic.twitter.com/mXHd6Gb4ed — Time Brasil (@timebrasil) July 26, 2021

Primeira vitória do badminton

O carioca Ygor Coelho, de 24 anos, estreou com pé direito no torneio individual de badminton ao derrotar Georges Julien Paul, das Ilhas Maurício, por 2 sets a 0 (parciais de 21/5 e 21/6). Atual campeão Pan-Americano, Ygor compete pela segunda vez nos Jogos - a primeira foi na Rio 2016 . O país também é representado por Fabiana Silva em Tóquio. A brasileira foi superada ontem (25) pela ucraniana Maria Ulitina, por 2 sets a 0 (parciais de 21/14 e 22/20), na primeira partida válida pelo Grupo H.

VITÓRIA NA ESTREIA 🏸 @coelho_ygor 🇧🇷 estreia com vitória no torneio de #badminton com 21-5 21-16 sobre Georges Julian Paul 🇲🇺



É a primeira vitória do badminton do 🇧🇷 em @JogosOlimpicos



Faz história, garoto! pic.twitter.com/TEOcx52lUS — Time Brasil (@timebrasil) July 26, 2021

Taekwondo

No taekwondo, o Brasil deu adeus à competição neste domingo (25). A campeã pan-americana Milena Titoneli teve a chance de disputar o bronze, mas foi superada por 12 a 8 pela atleta Ruth Gbagi, da Costa do Marfin. Para se garantir na briga pelo bronze, Milena começou vencendo Julyana Al-Sadeq, da Jordânia, mas, na sequência, perdeu para a croata Matea Jelic. Na repescagem, Milena se garantiu na briga pelo bronze ao derrotar a haitiana Lauren Lee.

O país também contava com Edval Pontes, o Netinho, na categoria até 68 kg, e Ícaro Miguel (até 80 kg), mas ambos perderam na estreia. Netinho foi superado por Hakan Recber, da Turquia, e Ícaro não passou pelo italiano Simone Alessio.

Segundo revés no handebol masculino

No handebol masculino, a seleção sofreu a a segunda derrota seguida no Grupo A, desta vez para a França por 34 a 29, na manhã desta segunda (26). O país seque com chances de classificação, já que os quatro primeiros de cada chave avançam às quartas de final. O próximo duelo será contra a Espanha, às 7h30, de quarta (28).

Natação terá brasileiros na raia esta noite

Na manhã desta segunda (26), Fernando Scheffer assegurou presença na final dos 200 metros livre. Ele chegou em terceiro lugar na primeira semifinal, com a marca de 1min45s71, a oitava melhor entre os semifinalistas. A final será disputada às 22h43 desta segunda(26).

NA SEMIFINAL!



Leo de Deus está classificado para as semifinais dos 200m borboleta. Com sua melhor marca pessoal: 1m54s83. A marca lhe rendeu o terceiro melhor tempo das eliminatórias da prova.



O dia também teve:

1500m livre

Viviane Jungblut – 16m21s29

Beatriz Dizotti – 16m29s37 pic.twitter.com/HWyOOMKFrY — CBDA (@CBDAoficial) July 26, 2021

Outro brasileiro, Leonardo de Deus, se garantiu nas semifinais dos 200 m borboleta. Ele foi o segundo colocado em sua bateria, com o tempo de 1min53s83, a terceira melhor marca das eliminatórias e o melhor tempo de Leonardo em toda carreira. O nadador cairá na água novamente, às 23h40, para brigar por vaga na final.

Vôlei masculino segue invicto

E para fechar o terceiro dia dos Jogos de Tóquio em grande estilo, a seleção masculina de vôlei derrotou a Argentina, já no início da tarde desta segunda (26) - já madrugada no Japão - por 3 sets a 2. No duelo de rivais sul-americanos não faltou emoção: o Brasil conseguiu virar um placar desfavorável, de dois sets a zero, e vencer no tie-break,, segundo jogo pelo Grupo B. O Brasil segue invicto na Olimpíada. Já a Argentina amarga a segunda derrota.