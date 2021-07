Luisa Stefani e Laura Pigossi vencem na estreia em Tóquio

A dupla formada por Luisa Stefani e Laura Pigossi estreou com vitória na Olimpíada de Tóquio (Japão), na madrugada deste sábado (24) no Estádio de Tênis de Ariake. As brasileiras superaram as canadenses Gabriela Dabrowski e Sharon Fichman por 2 sets a 0 (parciais de 7/6 e 6/4).

Sim, tem vitória nas duplas femininas!@Luisa__Stefani e Laura Pigossi avançam à segunda rodada 🎾#TimeBrasil #Tennis



📸 Alexandre Castello Branco/COB

A vitória das brasileiras teve um sabor especial, pois foi sobre as cabeças de chave número sete da competição.

Agora, Luisa Stefani e Laura Pigossi aguardam o confronto entre Karolina Pliskova e Marketa Vondrousova, do Cazaquistão, e Ying-Ying Duan e Saisai Zheng, da China, para saber qual será o seu próximo desafio.