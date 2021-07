Mayra Aguiar perde para alemã e segue para repescagem no judô

Mayra Aguiar perdeu para a alemã Anna-Maria Wagner, no início da madrugada desta quinta-feira (29) no Budokan, na disputa das quartas de final da categoria até 78 kg do judô na Olimpíada de Tóquio (Japão). A gaúcha sofreu um wazari da europeia já no golden score.

🥋

VAMOS PRA REPESCAGEM!



Mayra Aguiar perde para Anna Maria Wagner, da Alemanha, mas ainda tem chance de conquistar uma medalha. Precisa vencer a repescagem, a partir das 5h!



Eu acredito!💚💛#MayraDay do #TimeBrasil no #Judo dos #JogosOlímpicos #Tokyo2020 pic.twitter.com/o2jmdSqLv2 — Time Brasil (@timebrasil) July 29, 2021

Agora, a atleta da Sogipa de Porto Alegre luta na repescagem para tentar a medalha de bronze às 5h (horário de Brasília) desta quinta-feira (29) contra Aleksandra Babintseva, do Comitê Olímpico Russo. Na estreia, Mayra havia vencido a israelense Inbar Lanir por ippon aos 40 segundos de combate.

O outro brasileiro a entrar no tatame na noite desta quarta-feira foi Rafael Buzacarini. O judoca acabou eliminado na primeira luta na categoria até 100 kg após levar um wazari no fim do duelo do belga Toma Nikiforov.