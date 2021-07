Olimpíada: Brasil perde para Fiji no Rugby de 7

A seleção brasileira feminina de rugby de 7 perdeu para as ilhas Fiji por 41 a 5, na noite desta quinta-feira (29) no Estádio de Tóquio, pela 3ª rodada do Grupo B da Olimpíada de Tóquio (Japão).

🇧🇷 5 x 41 🇫🇯



Fim da participação das Yaras nos #JogosOlimpicos



Mais uma vez se colocando entre as melhores seleções do mundo 🏉



Crédito: Mike Lee/@WorldRugby pic.twitter.com/kOiKbOXGwa — Time Brasil (@timebrasil) July 30, 2021

Apesar da vitória elástica do time das ilhas Fiji, o Brasil saiu na frente. O try, jogada que mais conta pontos na modalidade, foi anotado por Bianca Silva em boa jogada com Thalia. Depois, a equipe da Oceania dominou totalmente o jogo. Laisana Likuceva, Ana Maria Naimasi, Alowesi Nakoci e Reapi Ulunisau, em quatro oportunidades, definiram o placar em 41 a 5.

E esta foi a terceira derrota das Yaras (como a equipe nacional é conhecida). Contra a França o resultado foi um revés de 40 a 5. Depois as brasileiras caíram diante do Canadá por 33 a 0. Na sequência, o time brasileiro jogará o torneio que define quem fica entre o 9º e o 12º lugar.