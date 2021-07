Olimpíada: Bruno Fratus alcança final dos 50 m livre da natação

O brasileiro Bruno Fratus garantiu vaga na final dos 50 metros (m) livre da Olimpíada ao terminar a primeira semifinal da prova na segunda posição, com tempo de 21s60, nesta sexta-feira (30) no Centro Aquático de Tóquio.

AGORA SIM! 🏊‍♂️🚀



Terceiro tempo das semifinais confirmado para Bruno Fratus e vaga garantida na final dos 50m livre nos #JogosOlimpicos #Tokyo2020 !



Vamos em busca da medalha!



(Ainda bem que o ADM não zicou... 🤣😂)#TimeBrasil #Swimming



📸Jonne Roriz/COB pic.twitter.com/TEdjD6bTUt — Time Brasil (@timebrasil) July 31, 2021

Na sua semifinal, Fratus ficou apenas atrás do francês Florent Manaudou, que nadou em 21s53. No geral, o brasileiro foi o terceiro melhor (empatado com o grego Kristian Gkolomeev), atrás apenas do atleta da França e do norte-americano Caeleb Dressel, o mais rápido entre todos com o tempo de 21s42.

A final da prova dos 50 m livre acontece no próximo sábado (31), a partir das 22h30 (horário de Brasília).