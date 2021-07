Olimpíada: estreias e batizados marcam dia da vela em Enoshima

Os velejadores do Brasil colocaram os barcos na água da raia olímpica de Enoshima (Japão) pela primeira vez nesta quinta-feira (15). Além dos treinos para a Olimpíada, aconteceram os tradicionais batizados das novas embarcações.

Hoje foi dia de ir pra água pela primeira vez na raia olímpica e de batizar os novos barcos para os @JogosOlimpicos pic.twitter.com/ySzIF1NVwE — Time Brasil (@timebrasil) July 15, 2021

Inspirados pela cultura japonesa, Gabriel Borges e Marco Grael, da classe 49er, escolheram o nome Katana (a tradicional espada samurai). “Esse primeiro dia serviu para sentirmos se tudo que montamos estava certo. O barco cortou a água como gostaríamos para seguirmos em busca do ouro”, afirmou Gabriel Borges.

Madrinha do batizado do Katana, a campeã olímpica Martine Grael revelou também o nome da embarcação com a qual buscará mais um ouro olímpico. Tsuru é uma ave sagrada do Japão, símbolo de saúde, boa sorte, felicidade, longevidade e fortuna. E tsuru também é um origami clássico da cultura japonesa.

O nome do 470 de Henrique Haddad e Bruno Betlhem remete ao documentário The Last Dance, sobre os bastidores da era Michael Jordan no Chicago Bulls e a última temporada do astro na NBA. Os Jogos de Tóquio serão os últimos com a participação dessa classe entre os homens. Já Gabriela Nicolino e Samuel Albrecht resolveram nomear o Nacra 17 como Vitória II. A disputa olímpica da vela começa no dia 25. O Brasil tem 13 competidores na luta pelas medalhas.