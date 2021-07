Seleção masculina goleia em último teste antes da Olimpíada

A seleção de futebol masculino que representará o Brasil na Olimpíada goleou os Emirados Árabes por 5 a 2, nesta quinta-feira (15) no estádio Karadorde, na Sérvia. Este foi o último amistoso da equipe comandada pelo técnico André Jardine antes da estreia contra a Alemanha nos Jogos de Tóquio, na próxima quinta-feira (22) a partir das 8h30 (horário de Brasília) no estádio Internacional de Yokohama.

Apesar do placar elástico, a equipe de André Jardine sofreu para vencer. Os adversários abriram o marcador logo aos 20 minutos, com um gol contra do zagueiro Nino. Porém, o Brasil igualou ainda na etapa inicial com um gol de cabeça de Diego Carlos.

No segundo tempo os Emirados voltaram a ficar à frente, graças a Abdalla Alnaqbi. E o Brasil ficou em desvantagem até os 32 minutos, quando Reinier igualou mais uma vez. A partir daí a seleção tomou conta das ações e garantiu a vitória graças a gols de Gabriel Martinelli e Matheus Cunha (dois).

Além da Alemanha, o Brasil enfrenta a Costa do Marfim e a Arábia Saudita dentro grupo D da Olimpíada.