Demoliner garante vaga e chega a 5 total de tenistas do país em Tóquio

O tenista Marcelo Demoliner, de 32 anos, vai reforçar a delegação de tênis do Brasil na Olimpíada de Tóquio (Japão). Atual número 53 no ranking de duplas da ATP, o gaúcho assegurou a vaga olímpica e fará parceria com o cearense Thiago Monteiro, número 1 do tênis nacional, já inscrito na competição. Além dos dois, o Brasil será representado ainda por João Menezes, Bruno Soares e Marcelo Melo, totalizando cinco atletas na modalidade. O país já conta com 302 vagas confirmadas nos Jogos de Tóquio.

Pelo Instagram, Demoliner compartilhou a emoção de participar da primeira Olimpíada da carreira.

Nesta quarta (14), o paranaense Thiago Wild também se qualificou para os Jogos de Tóquio, mas desistiu da vaga olímpica por conta de uma lesão no quadril.

O tênis brasileiro busca subir ao pódio pela primeira vez na história dos Jogos. João Menezes e Thiago Monteiro disputam a chave de simples, sendo que este último também compete nas duplas ao lado de Demoliner. Nas duplas estão Bruno Soares em parceria com Marcelo Melo.

O partidas de tênis na Olimpíada ocorrerão entre os dias 24 de julho e 1º de agosto, no Ariake Coliseum, em Tóquio.