Lesionado, tenista Thiago Wild desiste de vaga na Olimpíada de Tóquio

Número 2 do Brasil, o paranaense Thiago Wild recusou nesta quarta-feira (14) o convite da Associação Profissional de Tênis (ATP, sigla em inglês) para participar da Olimpíada de Tóquio (Japão), devido a uma lesão no quadril. Atuamente na 127ª colocação no do ranking mundial, Wild tinha direito à vaga olímpica após desistências de atletas mais bem colocados. A chave de simples do Torneio Olímpico de Tênis tem 64 lugares, mas apenas 56 se classificam pelo ranking, respeitando o limite de quatro atletas por país.

Há três meses, o brasileiro sente um incômodo no quadril. Hoje (14), na partida contra o sérvio Laslo Djere, válida pelas oitavas de final do ATP 500 de Hamburgo, o brasileiro voltou a sentir dores no segundo set e acabou sendo derrotado.

“Não foi fácil abrir mão da Olimpíada que é o sonho de qualquer jogador, mas fomos pegos de surpresa e nesse momento temos que agir com a razão e não com a emoção”, afirmou o tenista, em depoimento à assessoria de imprensa.

De acordo com João Zwestch, técnico do tenista, não haveria tempo suficiente para o tenista se recuperar a tempo da estreia nos Jogos.

"Ele está há semanas jogando e seria um desgaste e um risco que poderiam comprometer o resto da temporada”, avaliou Zwestch. E completou: “O Thiago ainda é um garoto [21 anos] e terá a chance de jogar uma ou mais duas Olimpíadas. Por isso, decidimos continuar na gira europeia de saibro".

A competição de tênis em Tóquio 2020 ocorrerão entre os dias 24 de julho e 1º de agosto no Ariake Coliseum, na capital japonesa. O time brasileiro terá João Menezes e Thiago Monteiro nas disputas de simples e Bruno Soares com Marcelo Melo formando a parceria verde e amarela no torneio de duplas.