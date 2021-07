Seleção feminina realiza último treino antes de embarque para Tóquio

Após 17 dias de preparação em Portland (Estados Unidos), a seleção feminina de futebol embarca nesta quinta-feira (15) para o Japão. A delegação que disputará a Olimpíada de Tóquio embarca às 10h do horário local (14h de Brasília) com previsão de chegada na capital japonesa às 2h (de Brasília) de sexta-feira (16). O último treino em território norte-americano foi realizado nesta quarta-feira (14).

O voo a partir de Portland tem duração prevista de 12 horas, com escala para abastecimento em Anchorage, no estado norte-americano do Alasca. O grupo fica em Tóquio até sábado (17), quando viaja para Sendai, metrópole vizinha a Rifu, cidade que receberá os dois primeiros jogos da seleção na fase de grupos. Na próxima quarta-feira (21), as brasileiras estreiam na Olimpíada contra a China, no estádio Miyagi, às 5h. Três dias depois, às 8h, as adversárias serão as holandesas, no mesmo local.

A galera vibra, canta, se agita... Faltam 7️⃣ dias para a nossa estreia contra a China nos @JogosOlimpicos! O coração está batendo mais forte. Está chegando a hora!



A equipe dirigida por Pia Sundhage retorna a Tóquio no dia 25, onde ficará hospedada até o último duelo da primeira fase, às 8h30, contra a Zâmbia, na cidade de Saitama. A partir daí, os destinos serão definidos conforme a classificação da seleção. As brasileiras podem permanecer em Saitama, voltar a Rifu ou seguir para Yokohama.

A delegação iniciou os treinos em Portland com 15 das 22 convocadas. O grupo completo ficou à disposição de Pia na última quarta-feira (7), quando a meia Marta e a atacante Debinha se apresentaram, após defenderem os respectivos clubes (Orlando Pride e North Carolina Courage) pela liga norte-americana. Durante o período de preparação, a equipe teve a baixa da atacante Adriana, que sofreu um entorse no joelho esquerdo no último dia 1º. A meia Angelina foi convocada no lugar dela.