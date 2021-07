Comitê Olímpico Brasileiro confirma 301 atletas inscritos em Tóquio

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) bateu o martelo quanto ao total de inscritos para os Jogos de Tóquio (Japão): 301 atletas em 35 das 50 modalidades disputadas nos Jogos. O anúncio foi feito durante coletiva virtual nesta terça-feira (13), a dez dias da abertura dos Jogos, direto da capital japonesa. O Time Brasil, com 140 mulheres e 161 homens, já é o maior contingente enviado pelo país a uma edição da Olimpíada no exterior. Serão 174 estreantes na edição japonesa, e 31 medalhistas olímpicos (18 deles campeões em suas modalidades).

O COB manteve na lista de inscritos a atleta gaúcha Fernanda Borges,de 32 anos, do lançamento de disco, que cumpre suspensão provisória por doping. De acordo com Jorge Bichara, sub-chefe da missão em Tóquio, a entidade brasileira aguarda o resultado do julgamento, previsto para a próxima semana.

“Não devemos atuar com algum tipo de preconceito em relação ao caso. Ela está respondendo e tem toda a possibilidade de defesa, nós optamos, como era possível dentro das regras da Federação Internacional, inscrevê-la dentro da competição. Porém, ela só virá para Tóquio em caso de absolvição e suspensão da pena”, esclareceu Bichara.

Ao todo, 79 atletas do país - nove modalidades - já desembarcaram no Japão, mas ainda não seguiram para a Vila Olímpica, aberta oficialmente hoje (13). O local receberá 11 mil atletas provenientes de 206 países, entre eles o Brasil. O paulista João Victor Marcari Oliva, do hipismo de adestramento, será o primeiro atleta do país a se hospedar na Vila Olímpica, já na quinta (15). Por enquanto, os atletas as equipes estão distribuídas por cinco cidades japonesas: Ota, Hamamatsu, Enoshima, Sagamihara e Nagato.

Na manhã de hoje (13) chegaram a Tóquio as delegações de natação e boxe olímpico. Também já estão em solo japonês as equipes da canoagem slalom, vela, rugby, vôlei de praia, tênis de mesa, handebol masculino e parte da delegação do judô. Nesta quarta (14) está prevista a chegada de mais 39 atletas (handebol e vôlei femininos, e vôlei masculino), e na quinta (15) outros 11 (hipismo adestramento, taekwondo e judô).

Além dos 301 inscritos, o Time Brasil contará também com 18 atletas substitutos, também chamados de alternativos, para eventualidades como lesões, que atuarão conforme regras específicas de cada modalidade.

Vacinação e prevenção à covid-19

Dos 301 atletas, 270 receberam a primeira dose da vacina. De acordo com Jorge Bichara, alguns optaram por não se vacinar, mas o COB optou por não revelar a identidade deles.

Os protocolos de controle à disseminação da covid-19 em Tóquio 2020 estabelecem exames diários de antígeno (saliva) em todos os atletas e integrantes das delegações. No caso de diagnóstico positivo para covid-19, é realizado um novo teste, o PCR, também de saliva. Se o resultado comprovar a presença do vírus, haverá um um terceiro exame (nasofaringe) para confirmar definitivamente a doença.

Quem de fato estiver infectado, cumprirá quarentena de 14 dias em área de isolamento específica e passará a ser monitorado por funcionários do governo japonês. Também haverá rastreio de todos os contatos feitos pelo infectado - por mais de 15 minutos de duração e com menos de um metro de distância - e todos que testarem positivo também cumprirão quarentena de 14 dias.