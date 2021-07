Atletismo: delegação brasileira em Tóquio será a 2ª maior na história

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) anunciou nesta quinta-feira (1º), em entrevista coletiva, os atletas que representarão o país nas disputas da modalidade na Olimpíada de Tóquio (Japão). A delegação reúne 51 integrantes e será a segunda maior do Brasil na história do evento, menor somente que a dos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016, quando foram 67 convocados.

A equipe reúne 31 homens e 20 mulheres. A delegação masculina é formada, na maioria (58,1%), por atletas estreantes em Olimpíada. O grupo feminino, por sua vez, é mais experiente: 61,9% das convocadas já estiveram em alguma edição dos Jogos.

A lista foi anunciada após a World Athletics (federação internacional de atletismo) fechar o ranking mundial por pontos. A meta da CBAt, segundo o diretor executivo Cláudio Castilho, é que o Brasil alcance, pelo menos, 13 finais na Olimpíada.

Destaques

O atletismo brasileiro chega a Tóquio com três atletas entre os dez primeiros do ranking mundial nas respectivas provas. Entre os homens, o principal nome é Alison dos Santos, dono da terceira melhor marca do mundo nos 400m com barreiras (47s38), atingida justamente nesta quinta, na etapa de Oslo (Noruega) da Liga Diamante, mais importante circuito internacional da modalidade. "Piu", como ele é chamado, quebrou o recorde sul-americano e ficou atrás somente do norueguês Karsten Warholm - que, inclusive, estabeleceu o novo recorde mundial (46s70).

O outro top dez masculino é Thiago Braz, campeão olímpico do salto com vara na Rio 2016, que ocupa o sétimo lugar no ranking da prova. Na última quarta-feira (30), ele saltou 5,82m em uma competição em Bydgoszcz (Polônia), obtendo o melhor resultado em 2021, dois centímetros acima da marca anterior. Há cinco anos, Braz conquistou o ouro olímpico superando os 6,03m.

No feminino, o destaque é Núbia Soares, sexta do mundo no salto triplo com marca de 14,68 metros. O resultado foi alcançado na última terça-feira (29), em um torneio realizado em Castellón (Espanha), no último dia do prazo estipulado pela World Athletics para obtenção de índices.

Além deles, o Brasil tem a equipe de revezamento 4x100m com a quarta melhor marca da prova em 2021. No Mundial de Revezamentos de maio, em Chorzow (Polônia), o quarteto formado por Rodrigo Nascimento, Felipe Bardi, Derick de Souza e Paulo André de Oliveira cravou 38s45 na semifinal. Além dos quatro, a equipe do 4x100m será composta por Jorge Henrique Vides em Tóquio.

Mudança

A relação apresentada inicialmente contava com 52 convocados. Em divulgação posterior, já não constava o nome de Fernanda Borges, do lançamento de disco. Nesta quinta-feira, a Athletics Integrity Unit, ligada à World Athletics, informou que a brasileira estava suspensa provisoriamente por doping. Ela testou positivo para a substância proibida Ostarine (modulador metabólico) em exame realizado em 21 de maio.

Em nota, a CBAt disse ter sabido da suspensão "de modo informal, após a coletiva de anúncio da seleção olímpica, por meio de publicação no Twitter e no site da Athletics Integrity Unit". Afirmou, também, que a punição ainda não havia sido formalizada à entidade até 17h40 desta quinta.

Logística

As duas maiores partes da delegação embarcam para a cidade japonesa de Saitama nos próximos dias 16 e 17, saindo de Brasil e Portugal, respectivamente, para começar a aclimatação no país-sede dos Jogos a partir do dia 18. Os demais convocados viajam ao Japão direto de locais de treinamento onde estarão, em Espanha, Itália, Alemanha, Suíça e Equador.

Os atletas só terão acesso à vila olímpica 48 horas antes e 48 depois das provas. As disputas do atletismo ocorrem entre 29 de julho e 8 de agosto no estádio Olímpico de Tóquio e no Sapporo Odori Park, na cidade de Sapporo, a 800 quilômetros da capital japonesa.

Os convocados

Masculino

Paulo André de Oliveira (Pinheiros-SP) – 100m, 200m, 4x100m

Felipe Bardi (SESI-SP) – 100m, 4x100m

Rodrigo Nascimento (CT Maranhão-MA) – 100m, 4x100m

Derick de Souza (Pinheiros-SP) – 4x100m

Jorge Henrique Vides (Pinheiros-SP) – 200m, 4x100m

Aldemir Gomes da Silva Junior (Pinheiros-SP) – 200m

Lucas da Silva Carvalho (FECAM-PR) – 400m, 4x400m misto

Anderson Henriques (AABLU-SC) – 4x400m misto

Pedro Luiz Burmann (AABLU-SC) – 4x400m misto

Thiago do Rosário André (CT Maranhão-MA) – 800m, 1.500m

Gabriel Constantino (Pinheiros-SP) – 110m com barreiras

Eduardo de Deus (CT Maranhão-MA) – 110m com barreiras

Raphael Henrique Pereira (Clã Delfos-MG) - 110m com barreiras

Alison dos Santos (Pinheiros-SP) – 400m com barreiras

Marcio Teles (Orcampi-SP) – 400m com barreiras

Altobeli da Silva (Pinheiros-SP) – 3 mil metros com obstáculos

Thiago Braz - salto com vara

Augusto Dutra (Pinheiros-SP) – salto com vara

Samory Uiki (Sogipa-RS) – santo em distância

Almir Cunha (Sogipa-RS) - salto triplo

Alexsandro Melo (CT Maranhão-MA) – saltos em distância e triplo

Fernando Ferreira (Orcampi-SP) - salto em altura

Thiago Júlio Moura (Associação Unindo Famílias-SP) - salto em altura

Darlan Romani (Pinheiros-SP) – arremesso do peso

Daniel Ferreira do Nascimento (ABDA-SP) – maratona

Paulo Roberto Paula (São Paulo/Kiatleta-SP) - maratona

Daniel Chaves (Pinheiros-SP) – maratona

Caio Bonfim (CASO-DF) – 20 km e 50 km marcha

Matheus Gabriel Correa (AABLU-SC) – 20 km marcha

Lucas Gomes Mazzo (CASO-DF) – 20 km marcha

Felipe Vinícius dos Santos (AABLU-SP) – decatlo

Feminino

Vitoria Rosa (Pinheiros-SP) – 100m, 200m, 4x100m

Rosangela Santos (Pinheiros-SP) – 100m, 4x100m

Ana Carolina Azevedo (CT Maranhão-MA) – 200m, 4x100m

Ana Claudia Lemos (SR Mampituba-SC) – 4x100m

Bruna Jéssica Farias (CT Maranhão-MA) – 4x100m

Tiffani Marinho (Orcampi-SP) – 400m, 4x400m misto

Tabata Vitorino de Carvalho (AA Maringá-PR) – 4x400m misto

Geisa Muniz Coutinho (CT Maranhão-MA) – 4x400m misto

Ketiley Batista (ASPMP-SP) – 100m com barreiras

Chayenne Pereira da Silva (EMFCA-RJ) – 400m com barreiras

Tatiane Raquel da Silva (IPEC-PR) – 3.000 m com obstáculos

Simone Ponte Ferraz (Jaraguá do Sul-SC) – 3 mil metros com obstáculos

Eliane Martins (Pinheiros-SP) – salto em distância

Nubia Aparecida Soares (Clã Delfos-MG) - salto triplo

Geisa Arcanjo (Pinheiros-SP) – arremesso do peso

Andressa Oliveira de Morais (Pinheiros-SP) - lançamento do disco

Izabela Rodrigues da Silva (IEMA-SP) – lançamento do disco

Laila Ferrer (Pinheiros-SP) – lançamento do dardo

Jucilene Sales de Lima (IEMA-SP) - lançamento do dardo

Erica Rocha de Sena (Pinheiros-SP) – 20 km marcha