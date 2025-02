Veja dicas de saúde para se proteger no carnaval

Quem vai curtir o carnaval nos trios elétricos, blocos de rua e desfiles de escolas de samba deve ficar atento a alguns cuidados para garantir diversão até a Quarta-Feira de Cinzas (5). O Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), por exemplo, pede cuidado redobrado na hora de usar lentes coloridas, colas para cílios, maquiagem com glitter, tinturas faciais e pomadas para modelar, trançar ou fixar cabelos, para evitar traumas e infecções oculares.

A presidente do CBO, Wilma Lelis, ressalta que as pomadas fixadoras de cabelo lideram a lista de produtos que merecem atenção quando o assunto é saúde ocular durante o carnaval. Além de dor, pacientes que apresentaram problemas ao usar pomadas modeladoras relataram irritação e inchaço nos olhos e, em casos mais graves, até cegueira temporária.

“Infelizmente, pomadas com substâncias proibidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) continuam chegando ao mercado e fazendo vítimas, colocando em risco a saúde ocular de inúmeras pessoas, o que é preocupante”, afirma Wilma.

A entidade orienta cuidado especial com produtos que possam causar queimadura química na córnea, como cola de cílios, tintas, sprays de espuma. Se houver exposição a substâncias corrosivas ou abrasivas, a indicação é lavar os olhos, preferencialmente, com soro fisiológico em abundância. Em emergência, a água corrente pode ser utilizada ao redor do olho. Posteriormente, deve-se procurar um serviço de oftalmologia para uma avaliação especializada.

Crianças

A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) orienta os pais e cuidadores a escolherem blocos ou festas adequados para a faixa etária da criança ou do adolescente.

O presidente da SBP, Clóvis Francisco Constantino, considera fundamental que os pais tenham uma conversa com os filhos antes de saírem para bloquinhos de rua ou festas.

“O diálogo é muito importante para que as crianças e adolescentes entendam que existem riscos aos quais, muitas vezes, eles não têm noção. Esse momento também mostra que os pais confiam em seus filhos. Porém, deve-se falar sobre não consumir álcool e outras drogas, além de reforçar a orientação de nunca aceitar doces, balas ou bebidas de pessoas desconhecidas, por mais bem intencionadas que elas pareçam”, alerta Constantino.

A SBP recomenda ainda ficar pelo menos a 15 metros de distância de caixas de som, pois o volume elevado pode prejudicar a audição. Para aqueles com maior sensibilidade auditiva, a indicação é usar protetores auriculares.

Rodovias

Antes de pegar a estrada para curtir o carnaval, a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet) reforça a importância do uso de cinto de segurança, de cadeirinhas apropriadas e a acomodação correta de bagagens e de animais de estimação. Em casos de colisões, os objetos soltos dentro do veículo podem ser arremessados sobre os ocupantes, causando ferimentos. Motociclistas devem usar sempre capacetes.

A associação também chama a atenção para a importância do bem-estar do condutor do veículo.

“O motorista deve ficar atento a possíveis efeitos colaterais de alguns medicamentos que porventura for utilizar, e não fazer uso de bebidas alcoólicas nem de drogas. Além disso, antes da viagem, quem vai dirigir deve ter uma boa noite de sono e, em trajetos longos, programar pausas para descansar”, diz o presidente da Abramet, Antonio Meira Júnior.

O diretor científico da entidade, Flávio Adura, alerta para o risco do uso do celular ao volante. “Os riscos em sinistros de trânsito quadruplicam quando se checa mensagens e aumentam em 23 vezes quando elas são digitadas. Se precisar usar o telefone, peça ajuda para o passageiro ou estacione em um lugar seguro”, orienta Adura.

