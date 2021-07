Olimpíada: Fernando Reis testa positivo em exame antidoping

Fernando Reis, do levantamento de pesos, testou positivo em exame antidoping realizado no último domingo (11) e está suspenso, de forma imediata, das competições, informou a Confederação Brasileira de Levantamento de Pesos (CBPL) nesta sexta-feira (16). A previsão era de que o atleta viajasse na próxima semana para o Japão, onde participaria da Olimpíada.

“A Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem [ABCD] comunicou, em despacho, nesta sexta-feira, a suspensão provisória do pesista Fernando Reis, de forma imediata […]. Fernando foi suspenso em razão de resultado analítico adverso em testagem realizada no dia 11 de junho de 2021, fora do período de competições. O comunicado diz que foi encontrada a substância Hormônio do Crescimento, enquadrada no grupo S2, de Hormônios peptídicos, fatores de crescimento, substâncias relacionadas e miméticos, nas amostras coletadas”, diz a nota da CBLP.

Segundo a CBPL, o atleta pode solicitar a abertura da contraprova. Além disso, a questão ainda será julgada posteriormente pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem. Porém, ainda não há data definida para o julgamento da questão.

Também nesta sexta, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) afirmou, através de nota, que “foi informado pela Agência Brasileira de Controle de Dopagem [ABCD] da suspensão provisória do atleta de levantamento de pesos Fernando Reis”.

Com isso, o COB informou que “o atleta está excluído da delegação que disputará os Jogos Olímpicos de Tóquio”.

Em mensagem enviada à Agência Brasil, o advogado especialista em direito esportivo e doping Marcelo Franklin, que representa Fernando Reis, afirmou: “Estamos falando aqui de um dos atletas mais testados para doping no mundo. Só nos últimos meses, ele fez mais de dez exames, todos sem problema nenhum. Será esclarecido que ele não utilizou nenhuma substância proibida. Não nos manifestaremos mais sobre esse caso até o fim do julgamento de modo a preservar a imagem do atleta”.